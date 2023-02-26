Kwadwo Amoako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwadwo Amoako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwadwo Amoako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwadwo Amoako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwadwo Amoako 12 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwadwo Amoako Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MWD Soccer Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kwadwo Amoako'nin Medeama SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kwadwo Amoako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwadwo Amoako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwadwo Amoako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwadwo Amoako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ashanti Gold

21 Ağustos 2022 yılında Medeama

Kwadwo Amoako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwadwo Amoako şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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