Kwadwo Obeng Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwadwo Obeng Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwadwo Obeng Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwadwo Obeng Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwadwo Obeng Junior 1 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwadwo Obeng Junior Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 1 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Kwadwo Obeng Junior'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kwadwo Obeng Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwadwo Obeng Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwadwo Obeng Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwadwo Obeng Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Mart 2018 yılında Hearts of Oak

Kwadwo Obeng Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwadwo Obeng Junior şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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