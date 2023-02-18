Kwaku Bonsu Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwaku Bonsu Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwaku Bonsu Osei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwaku Bonsu Osei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwaku Bonsu Osei 17 Ağu 2000 tarihinde Aburaso şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Kwaku Bonsu Osei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwaku Bonsu Osei Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arthurlegacy Sports M.L. yapmaktadır. Kwaku Bonsu Osei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kwaku Bonsu Osei'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kwaku Bonsu Osei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwaku Bonsu Osei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwaku Bonsu Osei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwaku Bonsu Osei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2019 yılında Senica U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Senica

5 Ocak 2020 yılında Caracas FC

3 Şubat 2023 yılında Spartak

Kwaku Bonsu Osei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwaku Bonsu Osei şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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