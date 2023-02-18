Kwaku Karikari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwaku Karikari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwaku Karikari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwaku Karikari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwaku Karikari 25 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwaku Karikari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Kwaku Karikari, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kwaku Karikari'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kwaku Karikari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwaku Karikari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwaku Karikari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwaku Karikari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Liberty Pro U19

1 Ekim 2020 yılında Liberty Prof.

18 Ekim 2021 yılında Dreams FC

30 Haziran 2022 yılında Liberty Prof.

25 Ağu 2022 yılında Jedinstvo Ub

Kwaku Karikari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwaku Karikari şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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