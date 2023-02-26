Kwame Adom Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwame Adom Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwame Adom Frimpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwame Adom Frimpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwame Adom Frimpong 30 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwame Adom Frimpong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Kwame Adom Frimpong'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kwame Adom Frimpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwame Adom Frimpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwame Adom Frimpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwame Adom Frimpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2015 yılında Dalkurd

1 Aralık 2015 yılında Bilinmiyor

21 Aralık 2019 yılında Asante Kotoko

7 Ekim 2021 yılında Aduana Stars

Kwame Adom Frimpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwame Adom Frimpong şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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