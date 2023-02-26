Kwame Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwame Boakye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwame Boakye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwame Boakye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwame Boakye 18 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwame Boakye Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kwame Boakye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Kwame Boakye'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwame Boakye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwame Boakye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwame Boakye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwame Boakye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Real Tamale

Kwame Boakye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwame Boakye şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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