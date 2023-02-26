Kwame Junior Nana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwame Junior Nana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwame Junior Nana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwame Junior Nana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwame Junior Nana 1 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwame Junior Nana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kwame Junior Nana'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwame Junior Nana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwame Junior Nana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwame Junior Nana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwame Junior Nana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwame Junior Nana şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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