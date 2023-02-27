Kwame Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwame Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwame Ofori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwame Ofori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwame Ofori 12 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwame Ofori Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Kwame Ofori'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwame Ofori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwame Ofori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Kwame Ofori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwame Ofori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2019 yılında A. Lustenau II

30 Ağustos 2021 yılında Guidars FC

1 Eylül 2021 yılında Hesperange

Kwame Ofori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwame Ofori şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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