Kwame Peprah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwame Peprah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwame Peprah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwame Peprah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwame Peprah 16 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwame Peprah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Berlin Sports - BFT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kwame Peprah'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kwame Peprah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/peprah305?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Kwame Peprah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwame Peprah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Kwame Peprah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwame Peprah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında King Faisal

23 Ağustos 2021 yılında Orlando Pirates

12 Ocak 2023 yılında Maritzburg Utd.

30 Haziran 2023 yılında Orlando Pirates

Kwame Peprah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwame Peprah şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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