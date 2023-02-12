Kwame Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwame Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwame Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwame Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwame Thomas 28 Eylül 1995 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kwame Blair Thomas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwame Thomas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kwame Thomas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kwame Thomas'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kwame Thomas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/KwameKtyThomas

Kwame Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kwame Thomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwame Thomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwame Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Derby

12 Ocak 2015 yılında Notts County

12 Şubat 2015 yılında Derby

29 Temmuz 2015 yılında Blackpool

26 Kasım 2015 yılında Derby

1 Temmuz 2016 yılında Coventry City

8 Eylül 2017 yılında Sutton Utd

8 Ekim 2017 yılında Coventry City

17 Kasım 2017 yılında Solihull Moors

30 Ocak 2018 yılında Coventry City

31 Ocak 2018 yılında Solihull Moors

15 Mart 2019 yılında Kidderminster

16 Nisan 2019 yılında Solihull Moors

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2019 yılında Doncaster Rov.

8 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2020 yılında Burton Albion

29 Ağu 2020 yılında Wrexham

1 Temmuz 2022 yılında Sutton Utd

19 Ocak 2023 yılında Dundee FC

31 Mayıs 2023 yılında Sutton Utd

Kwame Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwame Thomas şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Kwame Thomas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U20 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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