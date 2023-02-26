Kwanda Mngonyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwanda Mngonyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwanda Mngonyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwanda Mngonyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwanda Mngonyama 25 Eylül 1993 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Kwandakwensizwa Ishmael Mngonyama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwanda Mngonyama Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kwanda Mngonyama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kwanda Mngonyama'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwanda Mngonyama Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mngonyama45?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Kwanda Mngonyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwanda Mngonyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwanda Mngonyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwanda Mngonyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sundowns

8 Ağustos 2013 yılında Bidvest Wits FC

30 Haziran 2014 yılında Sundowns

7 Temmuz 2014 yılında Maritzburg Utd.

30 Haziran 2015 yılında Sundowns

31 Ağustos 2015 yılında Maritzburg Utd.

30 Haziran 2016 yılında Sundowns

31 Ağustos 2016 yılında Maritzburg Utd.

30 Haziran 2017 yılında Sundowns

1 Ocak 2018 yılında Cape Town City

1 Temmuz 2019 yılında Maritzburg Utd.

5 Temmuz 2021 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

Kwanda Mngonyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwanda Mngonyama şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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