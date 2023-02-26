Kwanele Nkabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwanele Nkabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwanele Nkabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwanele Nkabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwanele Nkabi 18 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwanele Nkabi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kwanele Nkabi'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwanele Nkabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwanele Nkabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwanele Nkabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwanele Nkabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2021 yılında Chippa United

Kwanele Nkabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwanele Nkabi şuan Chippa United takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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