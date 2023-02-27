Kwang Hoon Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwang Hoon Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwang Hoon Shin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwang Hoon Shin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwang Hoon Shin 18 Mart 1987 tarihinde Mungyeong, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 신광훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwang Hoon Shin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Twobeone Entertainment yapmaktadır. Kwang Hoon Shin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kwang Hoon Shin'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwang Hoon Shin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kh_shin17/

Kwang Hoon Shin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwang Hoon Shin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwang Hoon Shin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwang Hoon Shin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Pohang Steelers

3 Temmuz 2008 yılında Jeonbuk Hyundai

29 Temmuz 2010 yılında Pohang Steelers

1 Ocak 2015 yılında Ansan Police

31 Aralık 2015 yılında Pohang Steelers

3 Ocak 2017 yılında FC Seoul

1 Ocak 2019 yılında Gangwon FC

4 Ocak 2021 yılında Pohang Steelers

Kwang Hoon Shin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwang Hoon Shin şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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