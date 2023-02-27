Kwang Min Ko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwang Min Ko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kwang Min Ko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kwang Min Ko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kwang Min Ko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwang Min Ko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kwang Min Ko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwang Min Ko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwang Min Ko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwang Min Ko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwang Min Ko 21 Eylül 1988 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 고광민 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwang Min Ko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kwang Min Ko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FC futbol takımında oynamaktadır. Sabah FC takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kwang Min Ko'nin Sabah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwang Min Ko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ko_km/

Kwang Min Ko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwang Min Ko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Kwang Min Ko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwang Min Ko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında HS Dongguk Uni

1 Ocak 2007 yılında Ajou University

1 Ocak 2011 yılında FC Seoul

1 Şubat 2017 yılında Hwaseong FC

1 Şubat 2018 yılında Yangpyeong FC

4 Ocak 2019 yılında FC Seoul

18 Şubat 2023 yılında Sabah

Kwang Min Ko kimdir

Kwang Min Ko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwang Min Ko şuan Sabah FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Middle School Attached to College of Education, Dongguk University (동국대학교 사범대학 부속중학교, 2003),
High School Attached to College of Education, Dongguk University (동국대학교 사범대학 부속고등학교, 2004-2006),
Ajou University (아주대학교, 2007-2010)

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Kwang Min Ko nereli

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