Kwang Yeon Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwang Yeon Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwang Yeon Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwang Yeon Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwang Yeon Lee 11 Eylül 1999 tarihinde Yesan, Chungnam şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이광연 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwang Yeon Lee Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kwang Yeon Lee'nin Gangwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kwang Yeon Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/09_11._.99/

Kwang Yeon Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwang Yeon Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwang Yeon Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwang Yeon Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Gwacheon M. MS

1 Ocak 2015 yılında Tongjin HS

1 Ocak 2018 yılında Incheon Uni.

4 Ocak 2019 yılında Gangwon FC

Kwang Yeon Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwang Yeon Lee şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kwang Yeon Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yesan Jungang Elementary School (예산중앙초등학교, 2009-2010),Anyang Middle School (안양중학교, 2012),Gwacheon Munwon Middle School (과천문원중학교, 2013-2014),Tongjin High School (통진고등학교, 2015-2017),Incheon National University (인천대학교, 2018)

Güney Kore U23 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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