Kwang Yeon Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwang Yeon Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kwang Yeon Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kwang Yeon Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kwang Yeon Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwang Yeon Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kwang Yeon Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwang Yeon Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwang Yeon Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwang Yeon Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwang Yeon Lee 11 Eylül 1999 tarihinde Yesan, Chungnam şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이광연 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwang Yeon Lee Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kwang Yeon Lee'nin Gangwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kwang Yeon Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/09_11._.99/

Kwang Yeon Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwang Yeon Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Kwang Yeon Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwang Yeon Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Gwacheon M. MS

1 Ocak 2015 yılında Tongjin HS

1 Ocak 2018 yılında Incheon Uni.

4 Ocak 2019 yılında Gangwon FC

Kwang Yeon Lee kimdir

Kwang Yeon Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwang Yeon Lee şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yesan Jungang Elementary School (예산중앙초등학교, 2009-2010),
Anyang Middle School (안양중학교, 2012),
Gwacheon Munwon Middle School (과천문원중학교, 2013-2014),
Tongjin High School (통진고등학교, 2015-2017),
Incheon National University (인천대학교, 2018)

Kwang Yeon Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kwang Yeon Lee nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Sung Moo Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Moo Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sung Moo Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Moo Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gang Han Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gang Han Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gang Han Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gang Han Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi