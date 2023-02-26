Kwasi Donsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwasi Donsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwasi Donsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwasi Donsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwasi Donsu 2 Aralık 1995 tarihinde Berekum şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwasi Donsu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRPLAY MGMT yapmaktadır. Kwasi Donsu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Kwasi Donsu'nin Medeama SC ile sözleşmesi 31 Ağustos 2023 tarihinde bitmektedir.

Kwasi Donsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwasi Donsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwasi Donsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwasi Donsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Medeama

10 Ocak 2019 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2019 yılında Medeama

Kwasi Donsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwasi Donsu şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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