Kwasi Poku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwasi Poku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwasi Poku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwasi Poku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwasi Poku 6 Şubat 2003 tarihinde Brampton, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwasi Poku Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kwasi Poku'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwasi Poku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwasi Poku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwasi Poku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwasi Poku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2021 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2021 yılında TFC Academy

2 Şubat 2022 yılında Forge FC

Kwasi Poku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwasi Poku şuan Forge FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Kwasi Poku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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