Kweku Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kweku Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kweku Osei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kweku Osei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kweku Osei 8 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kweku Osei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kweku Osei'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kweku Osei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kweku Osei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kweku Osei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kweku Osei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kweku Osei şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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