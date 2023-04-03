Kyanno Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyanno Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyanno Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyanno Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyanno Silva 24 Mayıs 2005 tarihinde Schiedam şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Kyanno Lorenzo Miranda de Brito e Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyanno Silva Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Kyanno Silva, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica U19 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kyanno Silva'nin SL Benfica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kyanno Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/kyanno_lorenzo/

Kyanno Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyanno Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2022 yılında Benfica U19

Kyanno Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyanno Silva şuan SL Benfica U19 takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kyanno Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SVV Schiedam, SC Feyenoord (-2017), Sparta Rotterdam (2017-21), SL Benfica (2021-)

Hollanda U18 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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