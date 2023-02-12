Kye Rowles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kye Rowles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kye Rowles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kye Rowles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kye Rowles 24 Haziran 1998 tarihinde Kiama şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kye Rowles Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kye Rowles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kye Rowles'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2028 tarihinde bitmektedir.

Kye Rowles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/breadrowles/

Kye Rowles Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kye Rowles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kye Rowles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kye Rowles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2017 yılında Central Coast

1 Temmuz 2022 yılında Heart of Midl.

Kye Rowles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kye Rowles şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Kye Rowles Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 4 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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