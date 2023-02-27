Kyeong Hyeon Min kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyeong Hyeon Min Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyeong Hyeon Min adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyeong Hyeon Min Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyeong Hyeon Min 16 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 민경현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyeong Hyeon Min Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kyeong Hyeon Min'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyeong Hyeon Min Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyeong Hyeon Min isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyeong Hyeon Min Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyeong Hyeon Min futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Yong In Uni

1 Ocak 2022 yılında Incheon Utd.

Kyeong Hyeon Min Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyeong Hyeon Min şuan Incheon United takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yongin FC Youth (용인FC 유소년, 2012-2013),Yongin FC U15 Baekam (용인FC U15 백암, 2015-2016),Shingal High School (신갈고등학교, 2017-2019),Yong In University (용인대학교, 2020-2021)

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