Kyeong Jung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyeong Jung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyeong Jung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyeong Jung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyeong Jung Kim 16 Nisan 1991 tarihinde Seo-gu, Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김경중 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyeong Jung Kim Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Kyeong Jung Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kyeong Jung Kim'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyeong Jung Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hellokimkong

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http://www.instagram.com/hellokimkong/

Kyeong Jung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyeong Jung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Kyeong Jung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyeong Jung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Korea University

1 Ocak 2012 yılında FC Olympic

9 Şubat 2012 yılında G. Bordeaux B

30 Haziran 2012 yılında FC Olympic

4 Ocak 2013 yılında SM Caen

30 Haziran 2014 yılında FC Olympic

18 Eylül 2014 yılında Al-Rayyan SC

30 Haziran 2015 yılında FC Olympic

1 Ağustos 2015 yılında Tokushima Vort.

1 Ocak 2017 yılında Gangwon FC

27 Mayıs 2018 yılında Sangju Sangmu

21 Ocak 2020 yılında Gangwon FC

14 Ocak 2021 yılında FC Anyang

5 Ocak 2023 yılında Suwon Bluewings

Kyeong Jung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyeong Jung Kim şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kyeong Jung Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kumho High School (2007-2009),Korea University (2010-2011)

Güney Kore U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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