Kyeong Min Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyeong Min Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyeong Min Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyeong Min Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyeong Min Kim 22 Ocak 1997 tarihinde Iksan, Jeollabuk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김경민 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyeong Min Kim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kyeong Min Kim'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyeong Min Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyeong Min Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kyeong Min Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyeong Min Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Jeonju Uni

5 Ocak 2018 yılında Jeonnam Dragons

20 Ocak 2020 yılında FC Anyang

31 Aralık 2020 yılında Jeonnam Dragons

21 Haziran 2021 yılında Gimcheon Sangmu

31 Aralık 2022 yılında Jeonnam Dragons

5 Ocak 2023 yılında FC Seoul

Kyeong Min Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyeong Min Kim şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gunsan Jeil Middle School (2009-2011),Gunsan Jeil High School (2012-2014),Jeonju University (2015-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.