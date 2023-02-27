Kyeong Min Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyeong Min Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyeong Min Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyeong Min Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyeong Min Kim 1 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김경민 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyeong Min Kim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kyeong Min Kim'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyeong Min Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/popa_min13/

Kyeong Min Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyeong Min Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kyeong Min Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyeong Min Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Hanyang Univ.

1 Ocak 2014 yılında Jeju United

1 Ocak 2017 yılında Busan IPark

31 Aralık 2017 yılında Jeju United

1 Ocak 2019 yılında Pocheon Citizen

4 Eylül 2020 yılında Jeju United

15 Ocak 2021 yılında Seoul E-Land

9 Ocak 2022 yılında Gwangju FC

Kyeong Min Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyeong Min Kim şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kyeong Min Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeosu Mipyeong Elementary School (2003),Yeosu Gubong Middle School (2004-2006),Hanyang Technical High School (2007-2009),Hanyang University (2010-2013)

Güney Kore U22 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.