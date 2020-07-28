KYK başvuruları başladı mı 2020? KYK başvuruları ne zaman açıklanır? (Yurt, burs, kredi)

YKS tercihlerinin açıklanmasının hemen ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Üniversitede eğitim görecek milyonlarca başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler KYK'ya başvuru yaptığı takdirde yurt ve burs imkanlarından yararlanacak. Ayrıca ihtiyaç sahibi olmayan ancak maddi destek almak isteyen öğrencilere de geri ödemeli kredi imkanı sunulacak. İşte detaylar...

KYK BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2020?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs, kredi ve yurt başvuruları hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan geçtiğimiz yıl burs başvuruları 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos’ta son bulmuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Başvuruları ile ilgili bir bilgi açıklandığında haberimiz içinde yer alacaktır.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir. Ayrıca Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

YKS'ye girerek ilk defa bir üniversiteye girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin yurt başvurusu ve kayıt işlemleri için artık yurdun olduğu şehre gidip şahsen başvuru yapmasına gerek kalmadı. Öğrenciler, zaman kaybı ve kırtasiye işlemleriyle uğraşmadan internet aracılığıyla istedikleri yerden güvenli şekilde başvuru yapıp sonucunu öğrenebiliyor. Yurt ücretini bankaya gitmeden ATM veya internet bankacılığını kullanarak gerçekleştiren gençler, taahhütnamelerini de sistem üzerinden hızlıca onaylayabiliyor. Yurtta kalmayacakları günler için izin işlemlerini ve yurttaki eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ait tüm işlemler de sistem üzerinden anında yapılabiliyor.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS VE KREDİ ALABİLİR Mİ?

KYK'dan yapılan açıklamada, ''Kurumumuza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.'' denildi.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

ÜNİVERSİTE BURSLARI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? KYK bursları yattı mı?