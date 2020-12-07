KYK borçları silindi mi? KYK yapılandırma nasıl yapılır?

KYK borçlarının silinip silinmeyeceği hakkında araştırmalar günden günde yoğun ilgi görüyor. KYK borçlarının silineceği iddialarına henüz net bir açıklama yapılmazken, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi. Açıklamaya göre gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacakları gibi kamu alacakları, bu yıl başlatılan borç yapılandırma uygulaması kapsamında olacak. KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK yapılandırma ne zaman başlıyor? KYK yapılandırma nasıl yapılır?

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hükümet, KYK borçları ve çiftçi borçlarıyla ilgili de yeni bir adım atıyor. Edinilen bilgiye göre, öğrenci kredileri ile çiftçi borçları silinmeyecek, yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin zararlarını gidermek adına en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak. Söz konusu düzenlemeyle öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor. KYK borçlarının silinmesi yerine faizlerin kontrol altına alınmasını öngören düzenlemenin, kısa sürede yürürlüğe alınması halinde 1 yıl ödemesiz dönem imkanı da sağlayabilecek. Böylelikle yapılandırma yapan öğrenciler, taksit ödemeye 1 yıl sonra başlamış olacak.

KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde bazı öğrencilerin KYK borçlarında indirime gidildiği yönünde haberler çıktı. Fakat henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin bazı öğrencilerin borç sorgulama ekranında KYK borçlarının silindiği gözlemlendi.

Öğrenciler tarafından cevabı en merak edilen sorulardan birisi KYK borçlarının silip silinmeyeceğidir. Peki KYK borçları silindi mi? KYK borçlarında vergi yapılandırması ne zaman gelecek? Son durum nedir? Borç sorgulama ekranında vergi borcu silindi mi yazıyor?KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?Hükümet, KYK borçları ve çiftçi borçlarıyla ilgili de yeni bir adım atıyor. Edinilen bilgiye göre, öğrenci kredileri ile çiftçi borçları silinmeyecek, yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin zararlarını gidermek adına en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak. Söz konusu düzenlemeyle öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor. KYK borçlarının silinmesi yerine faizlerin kontrol altına alınmasını öngören düzenlemenin, kısa sürede yürürlüğe alınması halinde 1 yıl ödemesiz dönem imkanı da sağlayabilecek. Böylelikle yapılandırma yapan öğrenciler, taksit ödemeye 1 yıl sonra başlamış olacak.

Geçtiğimiz günlerde bazı öğrencilerin KYK borçlarında indirime gidildiği yönünde haberler çıktı. Fakat henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin bazı öğrencilerin borç sorgulama ekranında KYK borçlarının silindiği gözlemlendi

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu borç sorgulama işlemi e-devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama adresine şifre ve T.C. ile giriş yapılarak öğrenilebilir. Çıkan ekrandan nüfus cüzdanı eski ise "Eski Kimlik Kartı", yeni ve çipli ise "Yeni Kimlik Kartı" seçeneğini tıklanır. Ardından TC Kimlik Numarası, Seri No ve güvenlik kodu alanları doldurulur. Bu ekrandan kredi borcu görüntülenebilir ve taksit ödemeleri gerçekleştirilebilir.

KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK NEDİR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

2020 KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 KYK sonuçları açıklandı. Resmi web siteye girerek sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

KYK 2020 SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

KYK borçlarının yapılandırma kararı çerçevesinde yapılandırma sonrası Pandemi süreci nedeni ile taksitler için 1 yıl erteleme kararı konuşulanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda yapılandırma yapan öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek.

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiyeturkiye.gov.tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

KYK BORCU YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, FAİZLER SİLİNECEK Mİ?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek.

KYK YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.



Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

KYK yapılandırma başvurusuyla il taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılması durumunda faizler silinecek.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.

Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.