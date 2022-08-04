KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? Üniversite mezunlarına sevindiren haber geldi! 2 farklı formül uygulanabilir...

Milyonlarca üniversite mezunlarının beklediği haber geldi. KYK borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin açıklama yapıldı. 2 farklı formülün üzerinde konuşuluyor.

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KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? Üniversite mezunlarına sevindiren haber geldi! 2 farklı formül uygulanabilir...

AK Parti’nin ekimde Meclis gündemine getireceği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi faizlerinin silinmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu konuda iki ayrı formül üzerinde duruluyor.

KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? Üniversite mezunlarına sevindiren haber geldi! 2 farklı formül uygulanabilir...

KREDİLER ÜFE FARKINA GÖRE BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, temmuz ayında yapılan Kabine Toplantısı’nda öğrencilerin KYK kredi faizlerinin silinmesiyle ilgili alınan kararı açıklamasının ardından AK Parti kurmayları çalışmalara başlamıştı.

KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? Üniversite mezunlarına sevindiren haber geldi! 2 farklı formül uygulanabilir...

Açıklamalara göre, alınan krediler Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için, öğrencilerin sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreci, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.

KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? Üniversite mezunlarına sevindiren haber geldi! 2 farklı formül uygulanabilir...

FAİZLER YÜZDE 5 VEYA 10'A SABİTLENEBİLİR

AK Parti kurmayları, yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar borcunu ödeyemeyenler için başlatılan haciz işlemlerinin durdurulacağına da dikkat çekmişti. Bu süreçte, önümüzdeki dönemde KYK kredi ödemelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik sahadan gelen talepler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile parti yönetimine iletildi.

KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? Üniversite mezunlarına sevindiren haber geldi! 2 farklı formül uygulanabilir...

Bu konuda iki ayrı formül üzerinde duruluyor. İlk formül olarak, faizlerin tek seferlik silinmesi yerine, bundan sonraki dönemde KYK kredilerinde sadece ana paranın alınmasına yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor. Diğer bir formül ise, her yıl faizin yüzde 5 ya da 10’a sabitlenmesi.

KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? Üniversite mezunlarına sevindiren haber geldi! 2 farklı formül uygulanabilir...

2 FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

Hürriyet Gazetesi Ebru Karatosun'dan alınan habere göre, AK Parti kurmayları, “Diğer öğrencilerde bir hak kaybının yaşanmaması için çalışıyoruz. Bu süreçte 2 formül üzerinde duruyoruz. Çalışmalarımızı eylül ayında netleştireceğiz. Düzenleme yeni yasama yılında Meclis’e gelecek” açıklamalarında bulundu.

KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? Üniversite mezunlarına sevindiren haber geldi! 2 farklı formül uygulanabilir...

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