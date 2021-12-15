Milyonlarca üniversite mezunu gençlerin, akıllarını kurcalayan KYK borcu ödemeleri "KYK borcunu hapis cezasına nasıl çeviririm 2022? KYK borcu silinir mi 2022?" soru başlıklarını beraberinde getirdi. Peki, bu espri niteliğindeki soruların gerçeklik payı var mı? KYK borcu gerçekten hapis cezasına çevrilebilir mi? KYK borcu silinir mi? Haberimizde en çok merak edilen "KYK borcunu hapis cezasına nasıl çeviririm 2022? KYK borcu silinir mi 2022?" konu başlıklarına yer verdik.

​​​​​​KYK BORCUNU HAPİS CEZASINA NASIL ÇEVİRİRİM 2022? KYK BORCU SİLİNİR Mİ 2022?

Bu soruların cevabı olmamakla birlikte, özellikle "hapis cezasına çevirme" yöntemi söz konusu bile değildir.

Ancak, kredi bursa çevrilebilir. KYGM resmi sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda; Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BORÇLARI HANGİ DURUMLARDA SİLİNMEKTEDİR?

Öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanlar ile kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir.

BURS/KREDİ ALMIŞ VE/VEYA ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN VEFATI HALİNDE NE YAPILIR?

Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin MERNİS sorgulaması yapılarak borçları silinmektedir.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

KREDİ BORCU TESPİT EDİLDİKTEN SONRA NASIL/NE ŞEKİLDE ÖDENMEKTEDİR?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi”nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.

Borçlu, vadesi gelen borcunu ilgili bankanın ödeme kanallarını kullanarak yapabilir.

İŞSİZ/ÖĞRENCİ OLAN KİŞİLERİN ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BORCU ERTELENEBİLİR Mİ?

Borçlu öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler) halinde her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanlar ile borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin erteleme talebi esnasında Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde ilgilinin talebi ile borç ödemesi, kredi alma süresinin bitiminden itibaren Yİ-ÜFE uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle uzatılmaktadır.

Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır. Bunun dışında herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için borç başlangıç tarihinden bir ay önce https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

BORÇ TAKSİTLERİ ZAMANINDA ÖDENMEDİĞİNDE NASIL BİR İŞLEM UYGULANMAKTADIR?

Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır ve bu tarihten başlayarak 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" kapsamına girer ve bu kanun hükümlerine göre Vergi Dairesi Müdürlüklerince borçlulardan tahsil edilerek Bakanlığımıza ödenir.