Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıklandı. Öğrenciler bu açıklaman ardından, 'KYK burs başvurusu son tarih ne zaman 2021? KYK burs- kredi başvuruları nereden, nasıl yapılır?' sorularını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde yer alıyor...

KYK BURS BAŞVURUSU SON TARİH NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının 5 Kasım tarihinde başladığını açıklamıştı. Başvurular 8 Kasım saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

KYK BURS- KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrencilerden yalnızca öncelik belgesi isteniliyor. Beyan edilen bilgilerin neredeyse tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında ya da manyetik ortamda alınarak yapılıyor. Gerekli belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.t r adresinde ilan ediliyor.

Burs ve kredi başvuruları e-Devlet'te bulunan Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'te yer alan öğrenim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurmaları gerekiyor.

Başvuru esnasında herhangi bir sorun yaşanmaması için öğrencilerin e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitelerin öğrenci işleriyle konuşarak yanlış bilgileri YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekmektedir. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisi ile burs/kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin yaptıkları başvurular geçerli olmayacaktır.