Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilerin merakla beklediği haberi verdi. Açıklama sonrası KYK burs ne zaman yatıyor? | Burs parası ne zaman yatacak? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

KYK BURS NE ZAMAN YATIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin, bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin yatırılacağını duyurdu.

BURS PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlerin son üç aylık ödemelerine başladıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 180 bin burs tahsisi yapılan öğrencilerden, taahhütnamesini onaylayan 177 bin 842 öğrenciye burs, 238 bin 229 öğrenciye ise kredi ödemelerinin yapılacağını kaydetti.

KYK BURSU NE KADAR OLDU 2022?

Öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin yapılacağını bildiren Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı kredi-burs miktarı olan 650 TL üzerinden üç aylık toplam 1950 TL ödeme yapılacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, bu miktarın yüksek lisans öğrencileri için 2 katı, doktora öğrencileri için 3 katı olduğunu da hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, 29-31 Aralık tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını dile getirdi.

Buna göre, TC Kimlik numarasının sonu “0” ve ‘’2’’ olanlar 29 Aralık, “4” ve ‘’6’’ olanlar 30 Aralık, “8” olanlar ise 31 Aralık’ta ödemelerini alabilecek.

Bakan Kasapoğlu, 2022 yılında ise kredi-burs miktarını, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkardıklarını da hatırlattı.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler, Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler, Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,burstan yararlanamazlar.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.