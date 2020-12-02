KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? KYK burs sonuç sorgulama (e-Devlet, GSB)

Sosyal medyada KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Üniversite öğrencilerinin büyük heyecanla beklediği sonuçlar için araştırmalar hızlandı. Peki KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KYK burs sonuç sorgulama (e-Devlet)...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. KYK burs başvurularının sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvurularla ilgili bilgiler teyit edilecek. Ardından burs başvuru sonuçları açıklanacak. Konuya dair bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.

KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI GSB

KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI E DEVLET

KYK DESTEK'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

KYK Destek hesabından yapılan açıklamaya göre "Burs/öğrenim kredisi sonuçları ve ödemeleri ile ilgili duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için lütfen https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." denildi.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvurusunun tamamlanmasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. 2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının ilerleyen haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Başvurular başladığı zaman aşağıdaki linkten işlemler yapılacak.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ