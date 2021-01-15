İlk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrenciler bir süredir taahhütname onayı için ek süre talebinde bulunuyordu. Müjdeli haber az önce geldi. Peki KYK burs taahhütname onayı ek süre verildi mi? KYK burs taahhütname son gün ne zaman 2021?

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI EK SÜRE VERİLDİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilerin yoğun isteği üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre verileceğini bildirdi.

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME SON GÜN NE ZAMAN 2021?

Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizliklerle değerlendirdiklerini belirten Kasapoğlu, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık." dedi.

Bakan Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59'a kadar onay verebileceklerini duyurdu.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

KYK BURS VE KREDİ ONAYLAMA İŞLEMİ EKRANI (E-DEVLET)

BURS VE KREDİLER NE KADAR 2020-2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, “Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL’yi buldu. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550’den 650 TL’ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan yüksek lisansı 1300 TL’ye, doktorada ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL’ye çıkarmış oluyoruz.” açıklamasında bulundu.