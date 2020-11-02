KYK burs ve kredileri hem şehir dışında hem şehir içinde okuyan üniversite öğrencileri alabiliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Peki KYK burs ve kredi başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvurusu sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır. KYK başvuru sonuçları YURTKUR GSB, https://sonuc.kyk.gov.tr/ ve e Devlet sorgulama üzerinden gerçekleşecek.

KYK BURSU VE KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Burs, yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Kredi ise yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Mezun olan öğrencilerin KYK'dan aldığı krediyi ödemesi gerekir.