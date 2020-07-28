KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? KYK bursları yattı mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK burs ve kredilerinin Kurban Bayramı öncesinde öğrencilerin hesaplarına yatacağı müjdesini vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise 28 Temmuz (bugün) itibariyle ödemelerin yatmaya başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak ve bugün başlayan ödemeler 30 Temmuz'da tamamlanacak.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

TC kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6" olanlar 29 Temmuz, "8" olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınıyor.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Öte yandan burs başvuruları geçtiğimiz sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos’ta son bulmuştu.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacak.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacak.

Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyuruluyor.

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