KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için beklenen haber geldi. Özellikle bu sene ilk defa üniversiteye başlayan öğrenciler için önemli bir maddi destek olan KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖĞRENCİLER, KYK'NIN SİTESİNE GİRİŞTE SORUN YAŞIYOR

Öğrenciler, KYK sonuçlarını öğrenebilmek için gün içerisinde sık sık www.kyk.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Bugün akşam saatlerinde siteye erişimde sorun yaşanması öğrencilerin merakını arttırdı. Hala siteye erişimde sorun yaşanırken, sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli oldukça, ayrıntılar haberimizde yer alacak.

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bugünden 3 Kasım 2002 tarihine kadar geri gittiğimizde istiklal ve istikbal davamızın kalkınma, büyüme, yatırım ve refah mücadelemizi de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim harcamalarımız hep ilk sırada yer aldı. Eski dönemin vesayet ürünü kesintisiz eğitim ürününü bir kenara bırakarak 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Katsayı engeli başta olmak üzere antidemokratik uygulamalara son verdik. Meslek liseleri ve imam hatip okullarını cazip hale getirdik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." dedi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi ödemeleri Aralık ayında ilk kez yapılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.