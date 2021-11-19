KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı 2021? | KYK burs sorgulama ekranı

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının sona erdiğini açıklamıştı. Ardından sonuçlar için net tarih vermese de yakın zamanda açıklanacağını duyurmuştu. Son olarak, burs ve kredi başvurularının açıklandığını duyuran Kasapoğlu, KYK burs başvurusu ve kredi sonuçları açıklandı mı 2021? | KYK burs sorgulama ekranı konu başlıklarını da beraberinde getirdi. Detaylar haberimizde yer alıyor...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021? KYK BURS- KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden sonuçları duyurarak "Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz “GSB Burs ve Öğrenim Kredisi” sonuçları açıklandı" ifadelerine yer verdi.

KYK BURS VE KREDİ SORGULAMA EKRANI

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI İÇİN TIKLA

Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabından gençlerle yaptığı canlı yayın programında, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 838 bin 272 öğrencinin burs ve kredi başvurusu yaptığını, 11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi verildiğini söyledi

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

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KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler, Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler, Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.