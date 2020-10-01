YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar girmeye hak kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptı. Üniversiteyi yaşadıkları şehir dışında okuyacak milyonlarca öğrenci barınacakları KYK yurtlarının başvuru tarihleri ile, burs almak için başvuracakları tarihleri merak ediyor. Peki 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden konuya ilişkin bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada, ''GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." denildi.

KYK BURS VE YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

İşte o açıklama:

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.