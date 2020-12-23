Kredi ve burs ücretlerine gelen güncellemeyle birlikte 2021 yılında önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için tahsis edilen devlet ödemeleri de artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan müjdenin ardından öğrenciler, arama motorlarında KYK bursu / kredisi ne kadar oldu? Burs ve kredi zammı son dakika | KYK burs ve kredi zammı 2021 sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

KYK BURSU / KREDİSİ NE KADAR OLDU? | BURS VE KREDİ ZAMMI SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL, doktora öğrencilerine 1950 TL burs/ kredi ödeneceğini açıkladı.

Erdoğan, "Ocak ayında 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatıracaktır." dedi.

KYK BURS VE KREDİ ZAMMI 2021

2020 yılında KYK bursu lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 550 TL, Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerin 1100 TL, Doktora bölümlerinde okuyan öğrencilerin ise 1600 TL alıyordu. 2021’de KYK’nın öğrencilerine ne kadar ödeyeceği ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile belli oldu.

ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ

2020 ___ 550 TL

2021 ___ 650 TL

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

2020 ___ 1100 TL

2021 ___ 1300 TL

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

2020 ___ 1600 TL

2021 ___ 1950 TL