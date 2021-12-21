Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam resmi Twitter hesabı üzerinden "Bu akşam bir müjdeyi de üniversite öğrencilerimize verdik.. Yeni burs ve öğrenim kredisi rakamlarının öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vererek, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine her ay ödenecek KYK burs kredileri rakamlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Peki, KYK bursu ne kadar oldu 2022? KYK bursu ne zaman verilecek 2022? İşte detaylar...

KYK BURSU NE KADAR OLDU 2022? KYK BURSU NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam konuşmasında, “Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz” ifadelerine yer vererek, öğrencilere de müjdeyi verdi.

2021 yılında lisan öğrencileri aylık 650 TL, yüksek lisans 1300 TL ve doktora öğrencileri 1950 TL KYK bursu alıyordu. Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler, Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler, Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BORÇLARI HANGİ DURUMLARDA SİLİNMEKTEDİR?

Öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanlar ile kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir.