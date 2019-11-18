KYK bursu ne zaman kesilir? KYK bursu, kredisi hangi durumlarda kesilir?

KYK bursu ya da kredisi almaya hak kazananlar internette kesilme durumlarını araştırmaya başladı. Peki KYK bursu ne zaman kesilir? Hangi durumlarda kesilir? KYK kredisi hangi şartlarda kesilir? Burs ve kredisi parası ne zaman kesilir? Tüm merak edilenler haberimizde...

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

-Başarısız olma, yani not ortalamasının 4’lük sistemde 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53.33 üzeri olan öğrenciler burs alamaya devam eder.

-Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

-Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

-Öğretim kurumunun kapatılması,

-Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

-Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

-Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

-Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

-Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

-Öğretim kurumunun kapatılması,

-Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

-Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK KREDİSİ BURSA DÖNÜŞTÜRÜLÜR MÜ?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇ SORGULAMASI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Her ayın belirli günlerinde TC Kimlik Numaralarına göre KYK bursu ya da kredisi alacak olan öğrenciler, Ziraat Bankası üzerinden edinecekleri bankamatik kartları ile paralarını çekebilecek. 16 Kasım tarihinde açıklanan KYK burs ve kredi sonuçları sonrasında öğrenciler, taahhütname onayı için internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Taahhütname onayı olmadan KYK burs ve kredi imkanlarından yararlanmak mümkün olmayacak. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı ile birlikte Ziraat Bankası'nın yaptığı önemli duyuru

KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama ekranı dün öğle saatlerinde YURTKUR internet sitesi üzerinden erişime açıldı. KYK burs sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla kendilerine kredi ya da burs seçeneklerinden hangisinin çıktığını öğrenebilen üniversiteliler, buna göre taahhütname onayına geçecek. Taahhütname onaylaması yapmayan öğrenciler, Ziraat Bankası tarafından verilecek olan BankKart'ları alma hakkına sahip olmayacak. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları ekranı

KYK burs ve kredi sonuçları için E-Devlet üzerinden giriş yapılıp, arama ekranına 'KYK burs sorgulama' yazarak 'Öğrenim/Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama' ekranından detayları öğrenmek mümkün olabilecek.

Bunun dışında YURTKUR'un resmi internet sitesi üzerinden de kimlik bilgileri girilerek burs ya da kredi detayları öğrenilebilecek.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KYK BURS VE KREDİSİ YAZIN VERİLİYOR MU?

KYK kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2018-2019 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin kredi ödemesi haziran ayı itibariyle sona erecektir.

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) konu hakkında yaptığı açıklama ise şu şekilde;

"Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir."

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.



Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.