Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), KYK burs başvurularının 28 Ekim tarihinden itibaren başladığını bildirdi. Başvuru yapacak olan öğrenciler işlemlerini e devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 3 Kasım'a kadar devam edecek. İhtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilecek bursların kimlere verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Peki KYK bursundan kimler yararlanamaz? KYK bursundan başka burs alınabilir mi?

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler aşağıda belirtilmiştir;

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

KYK yurt başvurusu 2020 başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E devlet KYK yurt başvuru ekranı

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNDAN BAŞKA BURS ALINABİLİR Mİ?

Özel bursları almak ya da başvurmak KYK kredisi / bursu almanıza engel olmaz.

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15 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER BAŞVURUSUNU NASIL YAPACAK?

15 yaş altı öğrencilerin başvurusu sonrasında taahhütname onayı ile gerçekleşecek. Taahhütname onayı için velilerin de onay vermesi gerekecek.

2021 BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?

2021 yılı için burs miktarı henüz açıklanmasa da geçtiğimiz yılın burs miktarları şu şekildeydi;

Lisansta aylık 550 lira,

Yüksek Lisansta 1100 lira,

Doktorada da 1650 lira

Bu yıl için minimum burs miktarı beklentisi;Lisansta aylık 600 lira,

Yüksek Lisansta 1200 lira,

Doktorada da 1750 lira

olacak.