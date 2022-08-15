KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ettikleri üniversitelere yerleşen öğrenciler, KYK kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?

Bugün, yani 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla açıklanan YKS tercih sonuçları sonrası üniversite adayları, tercih ettikleri ve hayalleri olan üniversitelere yerleşmenin heyecanını yaşadı. Kısa süre sonra başlayacak olan yeni öğrencilik hayatlarının heyecanını yaşayacak olan adaylar, KYK kredi ve bursları ile ilgili aramalar yapıyor. Peki KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur? İşte yanıtlar...

KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

Bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından merak edilen sorulardan biri de KYK kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı oldu. Her yıl, üniversiteye yeni başlayan adaylar, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen geri ödemeli kredi veya burslardan faydalanmak için başvuru yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine başlamalarının ardından başlayan başvuruların bu sene bu şekilde olacağı bekleniyor. Henüz kurumlar tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için net bir tarih belli değil. Resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz.

KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?

KİMLER KREDİ VE BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR, NEREDEN BAŞVURULUR?

Başvuru tarihleri açıklandığında, ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, ve yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisine e-devlet üzerinden başvurabilir ve yararlanabilirler.

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