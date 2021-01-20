Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) KPSS'den en az KPSSP3 puan türünden 60 alan 270'i kadın ve 230'u erkek olmaz üzeri toplamda 500 memur alımı yapacak. Başvurular 20 Ocak 2021 tarihinde Çarşamba günü saat 17.00'da sona erdi. Adaylar başvuru sonuçları için bekleyişte.

KYK MEMUR, PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

GSB memur alımına ilişkin duyuruda, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 500 yurt yönetim personeli ile 15 sözleşmeli bilişim personeli alacakları bildirmişti. Başvuru sonuçları için tarih henüz belirtilmedi. Tarih açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.

BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

2021 yılı yurt yönetimi memur maaşlarına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yurt yönetim memuru maaşı ne kadar ? KYK memur maaşları 2020-2021