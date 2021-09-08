KYK yurt başvuruları ve ücretleri, yüz yüze eğitim yılına başlanmadan önce merak edilen konular arasında yerini aldı. Çeşitli konuların merak edildiği konu başlıklarında KYK misafir öğrenci ücretleri de merak konusu oldu. Haberimizde en çok aratılan "KYK misafir öğrenci ücreti 2021 | KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar 2021?" konu başlıklarına yer verdik.

KYK MİSAFİR ÖĞRENCİ ÜCRETİ 2021 | KYK MİSAFİR ÖĞRENCİ ÜCRETİ NE KADAR 2021?

Yurt ücretleri 2021-2022 eğitim yılında aylık en az 300 TL olarak belirlendi. Yeni yapılan ve diğer yurtlardan daha iyi imkanları bulunan bazı devlet yurtlarının ücretleri 300-500 TL arası değişim göstermektedir. Yurda kayıt esnasında öğrenciler 1 aylık depozito vermek zorundadır. Bununla birlikte merak edilen KYK misafir öğrenci ücreti ise kaldığınız ay kadar ödenecek. Örneğin 2 ay kaldıysanız 600 ve 1000 TL arası bir ücret ödemeniz gerekmektedir.

KYK YURT TİPLERİ NEDİR 2021?

KYK yurtlarında belirlenen yurt tipleri sayıları, 1 ve 6 arası fiyat uygunluğuna göre belirlenir. Bu durumda KYK en uygun yurt tipi, 1. Tip KYK yurtlarıdır.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlediği yurt ücretleri aşağıdaki gibidir.

1.Tip KYK Yurtları 230 TL 314 TL

2.Tip KYK Yurtları 250 TL 342 TL

3.Tip KYK Yurtları 290 TL 396 TL

4.Tip KYK Yurtları 325 TL 444 TL

5.Tip KYK Yurtları 390 TL 533 TL

Kıbrıs KYK Yurtları 500 TL 683 TL

KYK YURT DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

KYK Yurt değiştirme durumu büyük şehirlerde üniversite kazanan öğrenciler için büyük sorun haline geldi. Özellikle İstanbul gibi şehirlerde okulu Anadolu yakasında iken yurdu Avrupa yakasında çıkabiliyor. Bu ve benzeri durumlar da öğrencileri yurt değiştirmeye yönlendiriyor. Bunun yanında tam KYK yurtlarında kalan öğrencilerin odalarındaki kişi sayısının fazlalığı olsun, yaşam standartları olsun bunlara ayak uyduramayan öğrencilerde yurt değiştirmek için başvuruda bulunduklarını görmekteyiz. Yurt değiştirme işleminizi şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Şehriniz de bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Geçmek istediğiniz 3 yurdu sayfa üzerinde sıralayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ne kadar önce dilekçenizi erken verirseniz geçişiniz o kadar kolaylaşabilir.