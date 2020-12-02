KYK sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burslar öğrencilerin eğitim hayatları boyunca verilmektedir. KYK burs başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Öğrenciler sonuçlar için gözlerini son dakika açıklamalarına çevirdi. Öğrencilerin maddi destekten yararlanıp yararlanamayacakları sonuçların açıklanmasıyla belli olacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibarenyüksek lisansta bin 100 lira,doktorada bin 650 lira olarak uygulanacakç

KYK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvurularının sona ermesinin ardından yurt başvuruları için de araştırmalar başladı. KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.