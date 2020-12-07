KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK taahhütname onay ekranı!

Gençlik Ve Spor Bakanlığı (GSB) ,KYK burs ve kredi sonuçlarının 7 Aralık 2020 tarihi itibariyle açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları sonuc.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK taahhütname onayı son gün ne zaman 2021? e-devlet burs ve kredi taahhütname onayı ekranı...

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

KYK TAAHHÜTNAME SON GÜN NE ZAMAN?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık Cuma saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyordu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği burs ve krediyi ilk defa alacak öğrencilerden taahhütname onayını yapmayı kaçıranlar, unutanlar için ek süre verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık" dedi.

Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59’a kadar onay verebileceklerini açıkladı.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

KYK BURS VE KREDİ ONAYLAMA İŞLEMİ EKRANI (E-DEVLET)

BURS VE KREDİLER NE KADAR 2020-2021?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira, 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.