Gençlik Ve Spor Bakanlığı (GSB) ,KYK burs ve kredi sonuçlarının 7 Aralık 2020 tarihi itibariyle açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları sonuc.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK taahhütname onayı son gün ne zaman 2020?

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

KYK TAAHHÜTNAME SON GÜN NE ZAMAN?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık Cuma saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

KYK BURS VE KREDİ ONAYLAMA İŞLEMİ EKRANI (E-DEVLET)

BURS VE KREDİLER NE KADAR 2020-2021?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira, 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

KYK ÖDEMELERİ HANGİ AY BAŞLIYOR?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak.Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021. Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT'lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden e-Devlet şifresi temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.