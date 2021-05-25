ŞOK 26 Mayıs aktüel ürünler kataloğu 2021 | Spor aletleri uygun fiyatlarla ŞOK'ta!25 Mayıs 2021 Salı TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'deBoğaziçi Beton sahibi kimdir? | Boğaziçi Beton kimin? Sahibi kim? | Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim ZenginBoğaziçi Beton halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Boğaziçi Beton halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?25 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı | Yeni Nesil Ajan XXX 3 Star'da25 Mayıs 2021 Salı Show TV Yayın Akışı | Düğüm Salonu Show'daKutlu Adalı kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden, nasıl öldü? | Kutlu Adalı cinayeti tüm detaylarıTuba Büyüküstün gönlünü Erdinç Çatak'a kaptırdı!SON DAKİKA! Sedat Peker'in iddialarına bir yanıt da Bakan Muş'tan: O tarihlerde peynir ithal edilmedi!ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021| LGS ve YKS sınav görevi ücretleri 2021
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. KYK yapılandırma | KYK borçları silinecek mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma koşulları

KYK yapılandırma | KYK borçları silinecek mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma koşulları

Birçok öğrencinin mezuniyetten sonra kara karar düşündüğü öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili güzel haber geldi. Peki KYK yapılandırma | KYK borçları silinecek mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma koşulları ve tüm detaylar haberimizde...

KYK yapılandırma | KYK borçları silinecek mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma koşulları

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin, öğrenim hayatı boyunca aldıkları ve mezuniyetlerinin ardından iki yıl geçmesinin ardından ödemeye başladıkları KYK öğrenim kredisi hakkında meclise sunulan yapılandırma teklifi, borcu olan yaklaşık 5 milyon kişi için umut kaynağı oldu. Peki KYK yapılandırma | KYK borçları silinecek mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma koşulları ve tüm detaylar…

KYK YAPILANDIRMA | KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi, KYK borcunu bir süredir ödeyemeyen kişilere uygulanan gecikme zammı ve faizler üzerinde uygulanacak. Anaparaya bir etkisi olmayan yapılandırma paketi, borcunu ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon üniversite mezununa da önemli bir kolaylık sağlıyor. Tasarıyla Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.

KYK yapılandırma | KYK borçları silinecek mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma koşulları

KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarih günün şartlarına göre uzatılabilir. Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem için aylık 0.35’lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40’lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.

KYK yapılandırma | KYK borçları silinecek mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma koşulları

ÖĞRENİM KREDİSİ (KYK) YAPILANDIRMA KOŞULLARI

Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine https://www.turkiye.gov.tr/'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

KYK yapılandırma | KYK borçları silinecek mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma koşulları

ÖĞRENİM KREDİSİ (KYK) BAŞVURU

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler https://www.turkiye.gov.tr/ e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

KYK yapılandırma | KYK borçları silinecek mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma koşulları

Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırılırsa, anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece yüzde 10’u alınacak. Yani farkın yüzde 90’ı silinecek. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının sadece yarısı tahsil edilecek. Örneğin, enflasyon farkı 1.000 lira çıkarsa peşinde sadece 100 lira artı anapara ödenecek. İkinci taksit süresinde ödenecek fark 500 lira olacak.

Borç, ödemeleri 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte (36 ayda) kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile belirlenen borcu 6 taksitte kapatanlar için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte yatıranlar için yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Örneğin; anapara ve enflasyon farkı 5 bin liraysa 18 taksidi seçen 5 bin 750 lirayı 319 liralık taksitler halinde ödeyecek.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT