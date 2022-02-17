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KYK yemek yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite yurtları beslenme yardımı arttı mı?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere beslenme yardımı müjdesini verdi. Bu haberin ardından KYK yemek yardımındaki detaylar merak ediliyor. Peki, KYK yemek yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite yurtları beslenme yardımı arttı mı? İşte detaylar...

KYK yemek yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite yurtları beslenme yardımı arttı mı?

KYK beslenme ücreti ile ilgili bu gelişme milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiriyor. Normalde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'nda kalan öğrencilere aylık 570 liralık bir beslenme yardımı ödemesi yapılıyordu. Cumhurbaşkanının yaptığı açıklama ile yeni miktar belli oldu. Bu bağlamda, KYK yemek yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite yurtları beslenme yardımı arttı mı? Detaylar haberimizde...

KYK yemek yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite yurtları beslenme yardımı arttı mı?

KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni KYK beslenme ücretinin 750 TL olduğunu duyurdu. Ayrıca yurtlarda kalan öğrencilerin internet kotalarının da 16 GB'dan 32 GB'a çıkarıldığını açıkladı. 

KYK yemek yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite yurtları beslenme yardımı arttı mı?

KYK BESLENME YARDIMI NEDİR?

Devlet yurtlarında kalan öğrenciler lokanta ve kantin hizmetleri sayesinde sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmektedirler. Yemeklerin fiyatları piyasa fiyat ortalamasının en az %35 oranından düşüğüdür. Öğrencilere yemeklere çoktan seçmeli şekilde verilmektedir.

KYK yemek yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite yurtları beslenme yardımı arttı mı?

Yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yurtların hizmete açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 6,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 13,00 TL olmak üzere toplam 19,00 TL olarak uygulanıyordu.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 29,00 TL beslenme yardımı yapılıyordu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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