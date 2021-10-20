KYK yurdundaki öğrencilerin protestosu sonuç verdi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Dün İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdundaki öğrenciler yaşadıkları sorunlar sebebiyle protesto gösterisi yaptı. Öğrenciler, yurt bahçesine inerek sloganlar attı. Öğrencilerin kotalı yavaş internet, yemekler ve yurt civarındaki gasp olayları nedeniyle tepki gösterdikleri öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün akşam saatlerinde sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. İmamoğlu, yaptığı açıklamada öğrenciler için hazırlanan yeni kararları duyurdu.

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Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilerine söz vermiştim.

Bugün;

Ücretsiz internet sağladık

İETT otobüs seferleri artırıldı

Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak

Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar"

NE OLMUŞTU?

19 Ekim Salı akşamı İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler eylem düzenlemişti.

"YÖNETİM UYUMA ÖĞRENCİNE SAHİP ÇIK"

Öğrenciler, eylemlerine gerekçe olarak metro istasyonu ile yurt arasındaki yolda 1 hafta içinde 3 ayrı olayda üniversitelilerin bıçaklı saldırıya uğramasını ve yönetimin gerekli önlemleri almamasını gösterdi. Öğrenciler, “Yönetim uyuma, öğrencine sahip çık” sloganları atmıştı.

Eyleme katılan öğrencilerin talepleri; yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferlerinin çoğaltılması, yemekhane fiyatlarının düşürülmesi ve internette kotanın kaldırılması ile birlikte nitelikli hale getirilmesi şeklindeydi.